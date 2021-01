Breaking: IPL 2021 में Chennai Super Kings के लिए नहीं खेलेंगे Harbhajan Singh

नई दिल्ली: भारत के पूर्व स्टार स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने लगाए जा रहे सभी कयास पर विराम लगा दिया है. हरभजन का सफर चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के साथ खत्म हो गया है. उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी है.

हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मेरा कॉन्ट्रेक्ट खत्म हो गया है. इस टीम के साथ खेलना शानदार अनुभव रहा. खूबसूरत यादें और कुछ शानदार दोस्त बने, जिन्हें आने वाले सालों में मैं याद रखूंगा. शुक्रिया चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट, स्टाफ और फैन्स... दो शानदार साल... ऑल द बेस्ट...

As my contract comes to an end with @ChennaiIPL, playing for this team was a great experience..beautiful memories made &some great friends which I will remember fondly for years to come..Thank you @ChennaiIPL, management, staff and fans for a wonderful 2years.. All the best..

