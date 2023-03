IND vs AUS: टीम की जीत के बाद गदगद हुए कप्तान पांड्या, इस खिलाड़ी को बताया टीम का सबसे बड़ा मैच विनर

Hardik Pandya on IND vs AUS 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की गैरमौजूदगी में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) टीम की कप्तानी करते नजर आए. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने ये मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम किया. इस मैच की जीत के बाद कप्तान पांड्या काफी खुश दिखाई दिए और टीम के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ भी की.

जीत के बाद गदगद हुए कप्तान पांड्या ऑस्ट्रेलिया पर पहले वनडे में पांच विकेट से मिली जीत के बाद हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने केएल राहुल (KL Rahul) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी बल्लेबाजी सुकून देने वाली थी. खराब फॉर्म के कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट से बाहर रहे राहुल ने नाबाद 75 और जडेजा ने नाबाद 45 रन बनाए. इन दो खिलाड़ियों की तारीफ की कार्यवाहक कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने कहा , 'मैं हमारे प्रदर्शन से बहुत खुश हूं. जड्डू (जडेजा) ने आठ महीने बाद वापसी करके शानदार प्रदर्शन किया. मुझे अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में मजा आया. लेकिन जड्डू और राहुल की बल्लेबाजी सुकून देने वाली थी. हम दोनों पारियों में दबाव में थे लेकिन हमने संयम नहीं खोया और विषम परिस्थितियों से बाहर निकले. लय हासिल करने के बाद हमने उसे गंवाया नहीं.' प्लेयर आफ द मैच बने जडेजा प्लेयर आफ द मैच चुने गए जडेजा ने कहा कि घुटने के ऑपरेशन के कारण आठ महीने बाद लौटकर वह प्रारूप के अनुरूप ढलने की कोशिश में थे और यह प्रदर्शन बोनस की तरह रहा. उन्होंने कहा, 'हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और वनडे में मैने लंबे समय बाद वापसी की. मैं अच्छी गेंदबाजी की कोशिश कर रहा था.' स्टीव स्मिथ ने बताई मैच हारने की वजह ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि इस विकेट पर 260-270 रन बनने चाहिए थे. उन्होंने कहा, 'हमने इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी. भारत ने उम्दा गेंदबाजी की. हम अगर 250 रन बनाते तो मैच में बने रह सकते थे. विकेट से तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिली.'