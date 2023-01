Player of the Month: IPL Auction में 13.25 करोड़ कमाने वाले प्लेयर की लगी 'लॉटरी', ICC ने दिया ये बड़ा सम्मान

ICC Player of the Month For December: आईपीएल के अगले सीजन (IPL-2023) के लिए पिछले महीने ही मिनी ऑक्शन हुआ था. इस मिनी ऑक्शन में इंग्लैंड का एक 23 साल का बल्लेबाज 13 करोड़ 25 लाख रुपये कमाने में कामयाब रहा था. इस खिलाड़ी के लिए अब एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. इस खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग (ICC) ने एक बड़े सम्मान से नवाजा है.

इंग्लैंड के इस खिलाड़ी की लगी 'लॉटरी'

इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने दिसंबर 2022 में अपने जबरदस्त प्रदर्शन के लिए मंगलवार को अपना पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड हासिल किया, जिसने बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम को पाकिस्तान में 3-0 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतने में मदद की थी, हैरी ब्रूक को आईपीएल 2023 मिनी प्लेयर नीलामी के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद ने 13.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. हैरी ब्रूक पाकिस्तान में इंग्लैंड की विजयी टेस्ट वापसी के दौरान काफी हद तक अजेय थे, उन्होंने प्रत्येक मैच में शतक बनाया जिससे मेहमानों ने 3-0 से जीत दर्ज की.

इन बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ा

23 साल के हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने इस सम्मान के लिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ा. पाकिस्तान पहुंचने से पहले सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलने के बावजूद, हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने अपने आक्रामक स्ट्रोकप्ले और मारक क्षमता के साथ सीरीज में धमाल मचा दिया. हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने कहा, 'दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीतना एक सम्मान की बात है. पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज को 3-0 से जीतना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी और इंग्लैंड के साथ मेरे पहले टेस्ट दौरे में बल्ले से योगदान करना एक सपने के सच होने जैसा था.'

हैरी ब्रूक ने दिया ये बड़ा बयान

हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने आगे कहा, 'मुझे अपने टीम के साथियों का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने मुझे अच्छे माहौल में ढलने में मदद की. यह खेलने के लिए एक बेहतरीन टीम है, जहां हम एक-दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं और मजे करते हैं. उम्मीद है कि हमारा फॉर्म जारी रहेगा.' उन्होंने रावलपिंडी में जोरदार तरीके से सीरीज की शुरूआत की थी, पहली पारी में 19 चौके और पांच छक्के लगाते हुए 153 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने दूसरी पारी में 87 रनों की तेज पारी से सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान पर एक शानदार विजय प्राप्त की जा सके. ब्रूक ने मुल्तान में 108 और कराची में 111 रन बनाए.

