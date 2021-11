IPL में कातिलाना गेंदबाजी का मिला इनाम, इस भारतीय खिलाड़ी ने किया इंटरनेशनल डेब्यू

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज (India vs New Zealand T20 Series) के दूसरे मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. रोहित ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव करते हुए मोहम्मद सिराज की जगह आईपीएल 2021 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले एक घातक गेंदबाज को जगह दी है.

रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम (JSCA International Stadium) में हर्षल पटेल को रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. हर्षल पटेल को भारत के दिग्गज गेंदबाज अजित अगरकर (Ajit Agarkar) ने कैप पहनाई. हर्षल को पिछले मैच में चोटिल हुए मोहम्मद सिराज की जगह टीम में शामिल किया गया है.



आरसीबी (RCB) की तरफ से खेलने वाले हर्षल पटेल (Harshal Patel) ने आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे. आरसीबी के लिए वो सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे. हर्षल की धीमी गति पर विकेट लेने की कला से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं वो दोनों तरफ से स्विंग कर सकते हैं. उन्होंने आईपीएल 2021 में कुल 32 विकेट निकाल कर एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने के ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) के रिकॉर्ड की बराबरी की थी. हर्षल आईपीएल 2021 में हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज रहे हैं. उन्होंने आईपीएल 2021 (IPL 2021) में खेले गए 15 मुकाबलों में 14.34 की औसत और 8.14 की स्ट्राइक रेट से 32 विकेट हासिल किए और पर्पल कैप (Purple Cap) के हकदार बने. उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर 5/27 रही.

टीम इंडिया (Team India) में हर्षल पटेल (Harshal Patel) की एंट्री होना किसी सुनहरे ख्वाब के पूरा होने जैसा है, क्योंकि काफी सालों से आईपीएल में वो बेहरीन खेल दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में मिला है.

Congratulations to @HarshalPatel23 who is set to make his #TeamIndia debut. @Paytm #INDvNZ pic.twitter.com/n9IIPXFJQ7

— BCCI (@BCCI) November 19, 2021