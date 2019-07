भारतीय लड़की से शादी की खबर पर बोले पाक क्रिकेटर हसन अली- 'अभी बात हो रही है...'

लाहौर: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली(Hasan Ali) के बारे में जैसे ही खबर आई कि वे भारतीय लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो यह खबर वायरल होते देर न लगी. लोगों ने उस लड़की के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, जबकि इस पर कोई सस्पेंस नहीं था क्योंकि खबरों के साथ ही लड़की बारे में भी बताया गया था. बाद में हसन अली ने साफ किया कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है. केवल बातचीत चल रही है. पाकिस्तान के उर्दू अखबार की रिपोर्ट में बताया गया था कि हसन अली हरियाणा की एक लड़की को दिल दे बैठे हैं.

दोनों के परिवार हैं संपर्क में

अखबार ने बताया है कि इनकी शादी कराने के लिए दोनों परिवार एक दूसरे के संपर्क में हैं. अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर लड़की वालों की तरफ से 'हां' हो गई तो अगस्त के तीसरे हफ्ते में हसन भारतीय लड़की से शादी की डोर में बंध जाएंगे. लेकिन हसन अली ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उनकी और भारत की लड़की शामिया आरजू की शादी को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है और जब भी ऐसा होगा इस बात का औपचारिक ऐलान किया जाएगा.

क्या कहा हसन ने

ली ने ट्वीट किया, "मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि मेरी शादी भी तक तय नहीं हुई है. हमारे परिवार अभी सिर्फ मिले हैं और इस पर बात कर रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो जल्दी औपचारिक ऐलान किया जाएगा."

just wanna clarify my wedding is not confirmed yet, our families have yet to meet and decide upon it. will make a public announcement very soon in sha allah. #gettingreadyforfamilymeetup

