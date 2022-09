T20 World Cup 2022: T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनेगी करोड़पति, खिलाड़ी होंगे मालामाल; ICC ने किया ऐलान

T20 World Cup 2022 Prize Money: क्रिकेट का महाकुंभ टी20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेला जाएगा. इसके लिए सभी टीमों ने कमर कस ली है. इस बार आईसीसी (ICC) टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कुल 16 टीमें भाग ले रही है. अब आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाइज मनी की घोषणा कर दी है. टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीतने वाली टीम को करोड़ों रुपये दिए जाएंगे.

ICC ने किया ऐलान

आईसीसी (ICC) ने घोषणा की है कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) की ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 13 करोड़ 4 लाख भारतीय रुपए का प्राइज मनी दिया जाएगा. वहीं, फाइनल में हारने वाली टीम को 800,000 डॉलर (करीब 6 करोड़ रुपए) मिलेंगे. इससे खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

