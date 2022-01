ICC का भेदभाव! किसी भारतीय खिलाड़ी को 2021 की वनडे टीम के लायक नहीं समझता?

नई दिल्ली: आईसीसी ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन चुनी है. इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. पाकिस्तान के बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है. वहीं, फखर जमां को चुना गया है. हैरानी की बात ये है कि लिस्ट में किसी भी भारतीय को नहीं चुना गया है. जबकि टीम इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं. इस टीम में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज का भी कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है.

पाकिस्तान के बाबर आजम को टीम का कप्तान बनाया गया है, जिसमें फखर जमां के रूप में एक अन्य पाकिस्तानी शामिल है. साउथ अफ्रीका के जानेमन मलान और रासी वान डर डुसेन, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, मुस्ताफिजुर रहमान और मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और दुशमंत चमीरा तथा आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और सिमी सिंह को इस टीम में शामिल किया गया है.

Power-hitters, terrific all-rounders, fiery pacers

The 2021 ICC Men's ODI Team of the Year has all the bases covered pic.twitter.com/R2SCJl04kQ

