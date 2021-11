T20 World Cup: Australia ने Bangladesh को रौंदा, 'कंगारू सेना' सेमीफाइनल की रेस में निकली आगे

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने सुपर 12 (Super 12) के अहम मैच में बांग्लादेश (Bangaldesh) को करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही कंगारु टीम की सेमीफाइनल (Semifinal) में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं.

ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ. बांग्लादेश (Bangladesh) पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 15 ओवर में महज 73 रन बनाकर पूरी टीम पवेलियन लौट गई.

एडम जम्पा (Adam Zampa) ने बांग्लादेश (Bangladesh) के बल्लेबाजों पर कहर ढा दिया, उन्होंने 4 ओवर के स्पैल में 4.75 इकॉनमी रेट से 19 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. वहीं मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) और जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) को 2-2 विकेट मिले. ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने भी 1 विकेट चटकाए, वहीं पैट कमिंस (Pat Cummins) को एक भी सफलता हाथ नहीं लगी.

