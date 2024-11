IND vs AUS: पर्थ से फैंस के लिए आई खुशखबरी, टीम इंडिया का दिग्गज बैटर हुआ फिट, पर्थ टेस्ट में करेगा ओपनिंग!

IND vs AUS 1st Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 22 नवंबर को शुरू होगी. उससे पहले टीम इंडिया के लगातार टेंशन वाली कई खबरें आई हैं. स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल के अंगूठे में चोट लग गई है और उनका पहले मुकाबले में खेलना मुश्किल है. वहीं, कप्तान रोहित शर्मा पहले मैच से दूर रहने वाले हैं. उनकी वाइफ रितिका ने बेटे को जन्म दिया है. दो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नहीं रहने से टीम संकट में है. इसी बीच खबर आई कि अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल भी चोटिल हो गए. इसने टीम मैनेजमेंट को परेशान कर दिया.

ईश्वरन के साथ मेहनत कर रहे राहुल

पर्थ से अब एक अच्छी खबर आई है कि राहुल फिट हो गए हैं. वह रविवार को प्रैक्टिस के मैदान पर उतरे. उन्होंने नेट्स पर काफी वक्त बिताए. दो दिन पहले कोहनी को चोटिल करवाने वाले राहुल ने बल्लेबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया है. केएल राहुल पर्थ में अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उनमें से कोई एक पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग कर सकता है.

In some positive news for India, KL Rahul is back batting in a net at the WACA. His first hit since copping a blow to his right elbow on Friday #AusvInd pic.twitter.com/uXOHX8dR5S

