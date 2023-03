IND vs AUS: पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा ब्लंडर, स्टीव स्मिथ की कप्तानी पर उठे सवाल

पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा ब्लंडर

दरअसल, इंदौर टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. रोहित शर्मा और शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने उतरे. टीम इंडिया की पारी का पहला ओवर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क डालने के लिए आए. मिचेल स्टार्क ने मैच की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को विकेट के पीछे एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करा दिया था, लेकिन मैदानी अंपायर ने उन्हें कैच आउट नहीं दिया.

Rohit Sharma survives as Australia opted not to take DRS!

What was Alex Carey doing?

Lucky Rohit!#INDvsAUS#INDvAUS pic.twitter.com/ICkpp4Ke8Z

