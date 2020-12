Boxing Day Test: Wasim Jaffer ने दी सलाह, Shubman Gill की तुलना किसी और से न करें और उन पर दबाव न बनाएं'

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) के चौथे दिन भारतीय शेरों ने कंगारुओं के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली और 4 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. इस जीत के साथ टीम इंडिया (Team India) के ओपनर शुभमन गिल (Shubman Gill) की जमकर तारीफ हुई.

शुभमन गिल (Shubman Gill) मेलबर्न टेस्ट में फास्ट बॉल के खिलाफ बेखौफ तरीके से खेलते हुए नजर आए. पहली पारी में उन्होंने 65 गेंदों में 8 चौके की मदद से 45 रन बनाए, वहीं दूसरी पारी में गिल ने 36 गेंदों में 7 चौके की मदद से 35* रन जोड़े. हर क्रिकेट फैन गिल की बल्लेबाजी से इम्प्रेस हुआ है और उनकी तुलना कई महान बल्लेबाजों से की जा रही है.

यह भी पढ़ें- मोहम्मद सिराज ने डेब्यू मैच में किया कमाल, रच डाला ये इतिहास

इन तारीफों के बीच टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने एक अहम सलाह दी है. उन्होंने लोगों से कहा है कि शुभमन गिल (Shubman Gill) की तुलना किसी अन्य क्रिकेटर से करने के कारण उन पर बेवजह दबाव पड़ेगा. 21 साल के इस खिलाड़ी को अपनी पहचान खुद बनाने देना चाहिए.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शुभमन खास हैं लेकिन आपसे गुजारिश है कि उन्हें उन्हें अपने खेल का लुत्फ उठाने दें और अपने करियर को संवारने दें. उनकी तुलना किसी दूसरे से न करें और उनपर दबाव न बनाए. वो दूसरे कोई खिलाड़ी नहीं, बल्कि पहले शुभमन गिल हैं, हमने कई टैलेंट कोई इसी तरह के दबाव और अवास्तविक अपेक्षाओं की वजह से खो दिया है.

Shubman is special but please let him enjoy his cricket and grow into his career. Don't compare him to anyone and put undue pressure on him. He's not next somebody he's first Shubman Gill. We've lost many great talents due to undue pressure and unreal expectations. #Shubmangill

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 29, 2020