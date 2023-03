Chennai ODI: रोहित शर्मा ने बीच मैच में खोया आपा, सरेआम इस खिलाड़ी पर भड़के!

हार्दिक और कुलदीप ने मचाया धमाल

भारतीय टीम ने चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया की पारी 49 ओवर में 269 रन पर समेटी. ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट 138 रन तक गिर गए थे, लेकिन बाद में भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने 8 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिए. चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 56 रन देकर 3 विकेट झटके. पेसर मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले. ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनर मिचेल मार्श ने 47 जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 38 रनों का योगदान दिया.

रोहित का वीडियो वायरल

कप्तान रोहित शर्मा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पारी के 39वें ओवर में उन्होंने कुलदीप को गेंद थमाई. ओवर की आखिरी गेंद एश्टन एगर के पैड पर लगी. भारतीय खेमे की तरफ से जोरदार अपील हुई लेकिन मैदानी अंपायर ने नॉट आउट करार दिया. केएल राहुल ने मना किया लेकिन कुलदीप जिद करने लग गए और फिर रोहित ने अंतिम पलों ने डीआरएस के लिए इशारा कर दिया.

Kuldeep Yadav forced Rohit Sharma to take a DRS review

After that Rohit's Reaction pic.twitter.com/iMQf0WCvkL

— VECTOR March 22, 2023