Hardik Pandya ने T Natarajan को बताया Man of the Series का असली हकदार

सिडनी: भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने कहा है कि तेज गेंदबाज टी नटराजन (T Natarajan) को 'मैन आफ द सीरीज' (Man of the Series) अवॉर्ड मिलना चाहिए था. भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की टी-20 सीरीज का नतीजा 2-1 से टीम इंडिया के पक्ष में रहा. इस सीरीज में पांड्या ने 3 मैचों में 78 रन बनाए और उन्हें इस शानदार खेल के लिए 'मैन आफ द सीरीज' अवॉर्ड दिया गया गया.

टी नटराजन (T Natarajan) ने 3 मैचों की टी-20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 6 विकेट हासिल किए. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने ये अवॉर्ड जीतने के बाद अपनी ट्रॉफी नटराजन को दी. पांड्या ने सीरीज में 16, 42* और 20 रनों की पारी खेली थी.

पांड्या ने ट्विटर पर कहा, 'नटराजन पूरी सीरीज में शानदार नजर आए. अपने पहले ही वनडे और टी-20 डेब्यू के दौरान मुश्किल हालात में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. अपने हुनर और कड़ी मेहनत के दम पर टी नटराजन ने अपनी छाप छोड़ी है. मेरी तरफ से आप 'मैन आफ द सीरीज' (Man of the Series) बनने लायक हैं भाई. सीरीज जीतने पर टीम इंडिया को बधाई.'

Natarajan, you were outstanding this series. To perform brilliantly in difficult conditions on your India debut speaks volumes of your talent and hardwork You deserve Man of the Series from my side bhai! Congratulations to #TeamIndia on the win pic.twitter.com/gguk4WIlQD

— hardik pandya (@hardikpandya7) December 8, 2020