Jadeja का सबसे बड़ा 'दुश्मन' भी बन गया उनका फैन, अपने बयान से क्रिकेट जगत में मचाया तहलका

Ravindra Jadeja: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 9 फरवरी को नागपुर में हुई. मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की. 5 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट झटके. जडेजा जब गेंदबाजी की शुरुआत की तो उस समय कमेंट्री बॉक्स में पूर्व भारतीय ओपनर संजय मांजरेकर मौजूद थे. उन्होंने जडेजा का स्वागत किया. मांजरेकर के कमेंट पर ट्विटर पर लोगों ने रिएक्ट किया.

बता दें कि संजय मांजरेकर ने कमेंट्री में एक बार जडेजा को लेकर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे. लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में सुधार आया. बात साल 2019 की है. वनडे वर्ल्ड कप के दौरान संजय मांजरेकर ने जडेजा पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं टुकड़ों में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी का फैन नहीं हूं.

Ha! Sanjay Manjrekar welcoming Ravindra Jadeja. And welcoming him about 10 times. That was a painful 30 seconds INDvsAUS ausvind

This is something new BGT2023 INDvsAUS

Jadeja got 2 wickets in 2 balls back 2 back and that's not the best part but sanjay manjrekar saying welcome back jadeja on mic. IYKYK pic.twitter.com/q8TiglnX9n

