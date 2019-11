IND vs BAN Indore test Day 3: बांग्लादेश ने दूसरे सत्र में की वापसी, रहीम की फिफ्टी

नई दिल्ली: इंदौर में चल रहे भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच पहले टेस्ट में बांग्लादेश की टीम पारी की हार से बचने की कोशिश कर रही है. पहले सत्र में चार विकेट गंवाने के बाद बांग्लादेश ने दूसरे सत्र में केवल दो विकेट ही गंवाए और मुश्फिकुर रहीम की फिफ्टी के दम पर टीम इंडिया को बड़ी जीत से दूर रखने में कामयाबी हासिल कर ली. रहीम ने पहले लिटन दास के साथ और फिर मेहदी हसन के साथ अपनी टीम को मजबूती दी. चाय तक रहीम (53) और मेहदी हसन (38) ने टीम को स्कोर 191 रन तक पहुंचा दिया था.

पहले शमी ने महमूदुल्लाह को किया आउट

लंच के बाद मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को पांचवे विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते हुए महमूदुल्लाह को आउट कर दिया. शमी की गेंद महमूदुल्लाह के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए दूसरी स्लिप पर गई लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की. महमूदुल्लाह ने 15 रन बनाए इस तरह बांग्लादेश की आधी टीम 72 रन के स्कोर पर ही पवेलियन वापस लौट गई.

यह भी पढ़ें: IND vs BAN Indore test: बांग्लादेश रही मुसीबत में, पर किस्तम ने खूब साथ दिया रहीम का

रहीम- लिटन दास ने बढ़ाया पारी को आगे

इसके बाद मुश्फिकुर रहीम और लिटन दास ने बांग्लादेश का स्कोर 100 के पार कराया. लेकिन पारी के 40वें ओवर में अश्विन ने लिटन दास को अपनी ही गेंद पर लपक लिया. लिटन दास 35 रन बनाकर आउट हुए. यहां से रहीम को मेहदी हसन का साथ मिला और रहीम ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. यह मैच में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी का सबसे बड़ा स्कोर है.

That will be Tea on Day 3 of the 1st Test.

Bangladesh have managed to stitch small partnerships here. #TeamIndia 4 wickets away from victory.

Live - https://t.co/0aAwHDwHed #INDvBAN pic.twitter.com/pC0FCAXOGa

— BCCI (@BCCI) November 16, 2019