IND vs ENG: रोहित के टीम में लौटते ही इस खिलाड़ी की खुल गई किस्मत, प्लेइंग 11 में शामिल हुआ ये घातक गेंदबाज

IND vs ENG 1st T20: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज का पहला मैच साउथेम्प्टन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है, जो टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं थे. रोहित ने टीम में आते ही एक युवा खिलाड़ी को अपना डेब्यू मैच खेलने का मौका दे दिया है. ये खिलाड़ी आईपीएल 2022 के बाद से ही टीम इंडिया का हिस्सा बन रहा था, लेकिन अभी तक डेब्यू नहीं किया था.

इस खिलाड़ी ने किया अपना डेब्यू

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. इस मैच की प्लेइंग XI में युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को शामिल किया गया है. टीम इंडिया में खेलने के लिए अर्शदीप सिंह काफी समय से इंतजार कर रहे थे. अर्शदीप का ये इंतजार रोहित की कप्तानी में खत्म हो गया है.

Congratulations to @arshdeepsinghh who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia

July 7, 2022