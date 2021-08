IND vs ENG: KL Rahul लॉर्ड्स में इतिहास रचने से चूके, Ollie Robinson ने तोड़ा ख्वाब

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) शुक्रवार को डबल सेंचुरी (Double Century) लगाते ही लॉर्ड्स (Lord's) में इतिहास रच सकते थे. उनके पास ऐसा करने का भरपूर मौका था, लेकिन ओली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) उनके ख्बाव को चकनाचूर कर दिया.

केएल राहुल (KL Rahul) ने मौजूदा लॉर्ड्स टेस्ट (Lord's Test) की पहली पारी में शानदार शतक लगाया.पहले दिन का खेल खत्म होने तक वो 127 पर नॉट आउट थे. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय ओपनर आज दोहरा शतक जरूर लगाएंगे लेकिन वो शुक्रवार को दूसरी ही गेंद पर पवेलियन लौट गए.

