Ravichandran Ashwin को बाहर रखने को लेकर इस भारतीय गेंदबाज ने झाड़ा पल्ला, सेलेक्शन को लेकर कही अहम बात

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज (IND vs ENG Test Series) में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को प्लेइंग इलेवन में अब तक मौका न दिए जाने को लेकर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इस बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने इस मसल से अपना पल्ला झाड़ लिया है.

मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं सेलेक्शन को लेकर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है, जो भी 11 खिलाड़ी मैदान में हैं उन्हें अपना काम करना होगा, हमें उस प्लेइंग इलवेन (Playing XI) को सपोर्ट करते हुए भरोसा जताना होगा जिसे मैनेजमेंट ने चुना है. आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते.'



अश्विन को क्यों नहीं मिला मौका?

मौजूदा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) दूसरे नंबर के गेंदबाज हैं. इसके बावजूद वो टीम इंडिया (Team India) की प्लेइंग इलेवन (Playing XI) में जगह नहीं बना पा रहे हैं. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को अश्विन के बदले मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी बैटिंग स्किल थोड़ी बेहतर है.



शेन वॉर्न ने भी उठाए थे सवाल

हाल में ही शेन वॉर्न (Shane Warne) ने भी फुल टाइम स्पिनर को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं करने पर टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पर निशाना साधा था, उन्होंने लिखा, 'एक स्पिनर गेम को पलट सकता है, मैं हैरान हूं, यही वजह है कि आपको हमेशा एक स्पिनर को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहिए भले ही हालात कैसे भी हों. इस बात को याद रखिए कि आप सिर्फ पहली पारी के लिए टीम नहीं बनाते हैं, स्पिन टू विन.'

A spinner turning the game !!!! Surprise surprise, this is why you always play a spinner no matter what the conditions ! Remember you don’t pick a team just for the first innings. Spin to win @SkyCricket

— Shane Warne (@ShaneWarne) August 15, 2021