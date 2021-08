Virat Kohli के इस फैसले से फैंस हुए सरप्राइज, DRS को लेकर उठाया ऐसा कदम

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आमतौर पर डीआरएस (DRS) के मामले में इतने लकी नहीं होते हैं, लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट (IND vs ENG 3rd Test) के दूसरे दिन मामला कुछ अलग था.

सिराज ने दिलाई कामयाबी

हेडिंग्ले (Headingley Test) में जब गुरुवार को मैच टी टाइम (Tea Time) की तरफ बढ़ रहा था तब मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने डेविड मलान (Dawid Malan) को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया (Team India) को बड़ी राहत दिलाई.

पंत ने फुर्ती से लपका कैच

जब मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने 94वें ओवर की 5वीं गेंद फेंकी तब डेविड मलान (Dawid Malan) के बल्ले को हल्के से छूकर विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के दस्ताने में पहुंच गई, इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की.

कोहली ने लिया DRS

फील्ड अंपायर ने पहले नॉट ऑट का फैसला सुनाया. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) भी इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि बॉल बल्ले को छुई है या नहीं, लेकिन मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने जोर डाला, जिसके बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने डीआरएस (DRS) का इशारा किया.

We live you siraj miyan

Kohli Review System #INDvENG pic.twitter.com/V26RWY0crg — (@chirag_parmar17) August 26, 2021

कोहली का फैसला सही रहा

रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की डेविड मलान (Dawid Malan) के बल्ले को छूकर निकली है, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने आउट का सिग्नल दे दिया. और इस तरह मलान 70 रन बनाकर आउट हो गए. उनके और जो रूट के बीच 129 रन की पार्टनरशिप टूट गई.

फैंस भी रह गए हैरान

इंग्लैंड (England) के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) के डीआरएस (DRS) फैसला उतना कारगर नहीं रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, हालांकि गुरुवार के दिन वो सही साबित हुए जिसके फैंस ने भी हैरानी भरी खुशी जाहिर की है.

Right on tea Siraj dismisses Malan! The partnership of Malan and Root is broken. #ENGvIND — Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) August 26, 2021

India retained review, and Siraj retained Kohli's trust for two more appeals. #EngvInd — Silly Point (@FarziCricketer) August 26, 2021

Siraj gives the breakthrough for India, breaks 139 runs stand between Malan and Root as he gets Malan for 70 and England lead by 220 runs in the first innings. — Johns. (@CricCrazyJohns) August 26, 2021

Fans after Virat Kohli won the toss AND took a good review in the same match pic.twitter.com/v5mj5ZFRge — Sritama Panda (@cricketpun_duh) August 26, 2021