Wasim Jaffer ने शेयर की मंगल ग्रह की तस्वीर, इशारों-इशारों में England के दिग्गजों पर साधा निशाना

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) अपने मजाकिया और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अक्सर वो ऐसी बातें ट्विटर पर लिखते हैं जो हमें और आपको गुदगुदाने पर मजबूर कर देता है. अब उन्होंने मंगल ग्रह को दिखाकर भारतीय बॉलिंग यूनिट की तारीफ की हैं.

वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने नासा टीवी (NASA TV) के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा. 'यह सूखा विकेट लग रहा है, जो स्पिनर्स के लिए मददगार होगी. अश्विन और जडेजा को इस विकेट पर खेलना नामुमकिन होगा. रिवर्स स्विंग से बुमराह, शमी, उमेश, ईशांत, सिराज तबाही मचा देंगे क्योंकि 3 ओवर बाद ही गेंद पुरानी हो जाएगी. भारतीय बॉलिंग अटैक किसी भी हालात में कारगर है.'

It looks a dry surface conducive for spin. Ash and Jaddu will be unplayable. Boom, Shami, Umesh, Ishant, Siraj will cause havoc with reverse swing as ball will get scuffed up after 3 overs. Team India's bowling attack suitable for all conditions #MarsLanding #INDvsENG pic.twitter.com/iQi4qYb5gN

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 19, 2021