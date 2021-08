Virat Kohli और Rohit Sharma अपने ही प्लेयर्स पर क्यों भड़के? कैमरे में कैद हुआ गुस्से का वीडियो

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट (IND vs ENG 2nd Test) के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया (Team India) ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 181 रन बना लिए और अब तक 154 रन की बढ़त बना ली है. अब 5वें दिन का मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

टीम इंडिया के शुरुआती 3 विकेट गिरने के बाद चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने पारी को संभाला. दोनों के बीच 100 रन की अहम साझेदारी हुई. फिलहाल ऋषभ पंत (Rishabh Pant) 14 और इशांत शर्मा (Ishant Sharma) 4 रन बनाकर नॉट आउट हैं, इन दोनों पर आखिरी दिन मैच बचाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

It's Stumps on Day of the 2nd #ENGvIND Test at Lord's!#TeamIndia move to 181/6 & lead England by 154 runs.

