IND vs NZ: इस खिलाड़ी को टीम में जगह ना मिलने पर आग बबूला हुए फैंस, कहा-बहुत ही बेकार सेलेक्शन

India vs New Zealand 2nd T20: भारतीय टीम हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेल रही है. इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक स्टार खिलाड़ी को टीम इंडिया में जगह नहीं दी है. इससे सोशल मीडिया पर फैंस गुस्स हो गए हैं. आइए जानते हैं, उस प्लेयर के बारे में.

इस खिलाड़ी को नहीं मिली जगह

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने प्लेइंग इलेवन में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को जगह नहीं है. जबकि संजू सैमसन बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उनकी विकेटकीपिंग स्किल भी कमाल की है. साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ सीरीज में उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी.

फैंस हुए नाराज

संजू सैसमन (Sanju Samson) को मौका ना मिलने की वजह से सोशल मीडिया पर फैंस गुस्सा हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा है कि '2014 से संजू के लिए चीज़ें ऐसे ही काम कर रही हैं. भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे अनुचित व्यवहार किया जाने वाला क्रिकेटर.' वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अच्छा प्रदर्शन के बाद भी संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा रहा है. तीसरे फैन ने लिखा है कि बहुत ही खराब टीम सेलेक्शन है.

That's how things work for Sanju Samson since 2014, the most unfairly treated player ever in Indian crick pic.twitter.com/SRCTR3PBsR — Sanju Samson Fans Page (@SanjuSamsonFP) November 20, 2022

Rishabh Pant dismissed for 6 from 13 ballse form when he get 100 more matches .. long live Rishabh pant Feeling sad for san desvers pic.twitter.com/FyoLDsLz3N — Sameer Prajapati (@SameerP14178298) November 20, 2022

After 2 years, They will say Sanju is 30 and he is not fit into T20 team.. Injustice continues...#SanjuSamson pic.twitter.com/nmBH7kMucd — Madiyan (@maDiyan_) November 20, 2022

Sanju Samson and shubman gill in place of shreyas and ishan..useless team selec — Lwnnypwnny (@lwnnypwnny) November 20, 2022

Enough now aur kitna mauka milna chaiye rishabh pant ko, Sanju Samson main kya kami hai bht accha Wicket keeper batsman hain Sanju Samson, we want Sanju Samson in 3rd t20 match vs NZ — (@Dhrubojyoti_19) November 20, 2022

विस्फोटक बैटिंग में माहिर

सेलेक्टर्स ने जितने मौके ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और ईशान किशन (Ishan Kishan) को दिए हैं. उतने संजू सैमसन को नहीं मिले हैं. संजू सैमसन अपनी विस्फोटक बैटिंग में माहिर प्लेयर हैं. जब वह अपनी लय में हों तो किसी भी गेंदबाजी आक्रामण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. उनकी क्लासिक बैटिंग के सभी दीवाने हैं. आईपीएल 2022 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 458 रन बनाए हैं.

टीम इंडिया को जिताए कई मैच

संजू सैसमन ने अपने दम पर भारतीय टीम को कई मैच जिताए हैं. उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से 10 वनडे मैचों में 294 रन और 16 टी20 मैचों में 296 रन बनाए हैं.

