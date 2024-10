IND vs NZ 2nd Test: पुणे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज मैच से बाहर

India vs New Zealand 2nd Test: न्यूजीलैंड ने भारत दौरे पर बेंगलुरु टेस्ट में शानदार जीत के साथ सीरीज की शुरुआत की है. उसने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. अब दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा. भारत सीरीज में वापसी करने की तैयारी में जुटा है. दूसरी ओर, कीवी टीम पुणे में ही सीरीज को जीतना चाहेगी. मैच से पहले उसके लिए बुरी खबर आई है. न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज मैच से बाहर हो गया है.

दूसरे टेस्ट से बाहर दिग्गज बैटर

न्यूजीलैंड के पू्र्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियम्सन दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे. वह अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं. विलियम्सन भारत के खिलाफ ब्लैककैप्स के दूसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. वह कमर में खिंचाव से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हुए विलियमसन पूरी तरह से फिट होने के लिए न्यूजीलैंड में ही रहेंगे.

ये भी पढ़ें: IPL Auction से पहले पृथ्वी शॉ को बड़ा झटका, अजिंक्य रहाणे की टीम से निकाले गए बाहर, हैरान कर देगा कारण

हेड कोच ने दी बड़ी जानकारी

कीवी टीम के हेड कोच गैरी स्टीड ने कहा कि विलियम्सन की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन वह अभी टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार नहीं हैं. स्टीड ने कहा, "हम केन पर नजर रख रहे हैं और वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी 100% फिट नहीं हैं. हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनमें और सुधार होगा और हम उन्हें तीसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध कराएंगे. हम उन्हें खुद को तैयार करने के लिए जितना संभव हो उतना समय देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सतर्क रुख अपनाना जारी रखेंगे.''

Squad News | Kane Williamson will not be available for the BLACKCAPS second Test match against India, as he continues his rehabilitation from a groin strain #INDvNZ https://t.co/IE0uoYPZWt

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 22, 2024