सरफराज-विराट की आंधी.. रवींद्र का शतक, इतिहास के पन्नों में दर्ज बेंगलुरु टेस्ट का तीसरा दिन, बना महारिकॉर्ड

IND vs NZ 1st Test Most Runs Record in 3rd Days: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के तीसरे दिन कई बड़े रिकॉर्ड बने, जिसमें एक ऐसा महारिकॉर्ड भी शामिल था, जो अब तक कभी देखने को नहीं मिला. तीसरे दिन के खेल में युवा कीवी बल्लेबाज रचिन रवींद्र का शतक (134 रन), टिम साउदी के 65 रन और इसके बाद विराट कोहली (70 रन) - सरफराज खान (नाबाद 70 रन) की तूफानी बैटिंग आकर्षण का बिंदु रहे. इनकी शानदार बैटिंग के चलते ही एक महारिकॉर्ड भारत की सरजमीं पर बना. चलिए जानते हैं...

पहली बार हुआ ऐसा...

इस मैच के तीसरे दिन कुल 453 रन बने. यह भारत में खेले गए किसी भी टेस्ट मैच के तीसरे दिन बने सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत में हुए किसी टेस्ट मैच के तीसरे दिन 450 रनों का आंकड़ा छुआ या पार किया गया हो. इससे पहले तीसरे दिन बने सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड 418 रन था, जो 2013 में हुए भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली टेस्ट मैच में देखने को मिला.

भारत में एक दिन में दूसरे सबसे ज्यादा रनों रिकॉर्ड

इस मैच के तीसरे दिन बने रन भारत में हुए टेस्ट मैच के किसी भी दिन बने दूसरे सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है. भारत में किसी एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड 2009 में बना था, जो अब तक कायम है. भारत और श्रीलंका के बीच हुए ब्रेबोर्न में मैच के दूसरे दिन यह रन बनाए थे.

भारत में एक दिन के खेल में सबसे ज्यादा रन

470 - भारत vs श्रीलंका, ब्रेबोर्न, 2009 (दूसरा दिन)

453 - भारत vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2024 (तीसरा दिन) - इसी मैच में

437 - भारत vs बांग्लादेश, कानपुर, 2024 (चौथा दिन)

418 - भारत vs ऑस्ट्रेलिया, मोहाली, 2013 (तीसरा दिन)

417 - भारत vs श्रीलंका, कानपुर, 2009 (पहला दिन)

407 - भारत vs बांग्लादेश, इंदौर, 2019 (दूसरा दिन)

किसी टेस्ट मैच के एक दिन में ज्यादा रन

ओवरऑल देखा जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच 1936 में खेले गए मैनचेस्टर टेस्ट मैच में यह रिकॉर्ड बना था. इस मैच के दूसरे दिन 588 रन बने थे. यह रिकॉर्ड अब तक कायम है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 522 रन हैं, जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 1924 रन लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दूसरे दिन बने थे.

टेस्ट मैच के एक दिन में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड

इंग्लैंड vs भारत - 588 रन, दूसरे दिन (1936)

इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका - 522 रन दूसरे दिन (1924)

श्रीलंका vs बांग्लादेश - 509 रन दूसरे दिन (2002)

इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका - 508 रन तीसरे दिन (1935)

पाकिस्तान vs इंग्लैंड - 506 रन पहले दिन (2022)