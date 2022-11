Watch: हवा से भी तेज निकले केन विलियमसन, पलक झपकते ही ट्रॉफी को यूं गिरने से बचाया

India vs New Zealand, T20 Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में शुक्रवार 18 नवंबर से टी20 सीरीज का रोमांच शुरू होने वाला है. दोनों देशों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. टी20 सीरीज से पहले भारत के टी20 कप्तान हार्दिक पांड्या और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने एक फोटोशूट करवाया. फोटोशूट के दौरान एक बेहद मजेदार वाकया देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

हवा से भी तेज निकले केन विलियमसन

दरअसल, केन विलियमसन और हार्दिक पांड्या टी20 सीरीज की ट्रॉफी के साथ वेलिंगटन में एक फोटोशूट करवा रहे थे. फोटोशूट के दौरान अचानक तेज हवा के झोंके से ट्रॉफी गिरने ही वाली होती है. तभी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हवा से भी तेज अंदाज में ट्रॉफी को लपक कर उसे गिरने से बचाते हैं.

पलक झपकते ही ट्रॉफी को यूं गिरने से बचाया

केन विलियमसन ने पलक झपकते ही ट्रॉफी को गिरने से बचा लिया. केन विलियमसन के इस हवा से भी तेज फुर्तीले अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है, जिसके लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है. ट्विटर पर फैंस केन विलियमसन के इस एक्शन पर जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं. बता दें कि न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को 18 नवंबर से 30 नवंबर तक तीन-तीन मैचों की टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है.

Kane Williamson has a safe pair of hands (via @BLACKCAPS) pic.twitter.com/Sn8O9oz1QO — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 16, 2022

Super save by Kane Williamson. pic.twitter.com/j7ROUT7MKt — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 16, 2022

You can trust Kane Williamson with kids. pic.twitter.com/qEQ9toGKSx — Cricket.com (@weRcricket) November 16, 2022

That Was A Quick Catch By Kane Williamson #INDvsNZ pic.twitter.com/cNXKCjB39F — (@Rajini12Dhoni7) November 16, 2022

Kane Williamson to hawa se bhi zyada taiz nikla, trophy he utha li #INDvNZ pic.twitter.com/eQJ91lSltR — MUSKAN (@Musskey) November 16, 2022

Kane Williamson steals the Trophy before the start of T20 series. pic.twitter.com/REnmBs6gtO — Zubair Ali Khan (@ZubairAlikhanUN) November 16, 2022

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

हार्दिक पांड्या (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान, विकेटकीपर), शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक.

भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज के मुकाबले (भारतीय समयानुसार):

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज

पहला टी20 मैच, 18 नवंबर, दोपहर 12.00 बजे, वेलिंग्टन

दूसरा टी20 मैच, 20 नवंबर, दोपहर 12.00 बजे, माउंट मौंगानुई

तीसरा टी20 मैच, 22 नवंबर, दोपहर 12.00 बजे, नेपियर

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज

पहला वनडे मैच, 25 नवंबर, सुबह 7.00 बजे, ऑकलैंड

दूसरा वनडे मैच, 27 नवंबर, सुबह 7.00 बजे, हेमिल्टन

तीसरा वनडे मैच, 30 नवंबर, सुबह 7.00 बजे, क्राइस्टचर्च