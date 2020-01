IND vs NZ: मांजरेकर ने बुमराह को दे डाली ऐसी सलाह, फैंस ने कर दिया ट्रोल

मुंबई: टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) सीरीज अपने नाम करने के बाद अब वेलिंग्टन में टी20 सीरीज का चौथा मैच खेल रही है. सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया की रोमांचक जीत हुई लेकिन इसमें भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) सबसे महंगे साबित हुए. ऐसे में भारत के पूर्व बल्लेबाज और कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) को पेसर बुमराह को सोशल मीडिया पर दी सलाह महंगी पड़ गई और वे ट्रोल हो गए.

संजय ने बुमराह को सलाह दी थी कि गेंदाबाजी कैसे करनी चाहिए. हैमिल्टन टी20 में बुमराह ने सुपर ओवर में 17 रन दिए थे. इसके बाद रोहित शर्मा ने इस मैच में टीम इंडिया को अंत में दो छक्के लगाकर रोमांचक जीत दिलाई.

मांजरेकर ने मैच के बाद ट्वीट किया, "बुमराह को सुपर ओवर में देखा, वे एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन उन्हें क्रीज का उपयोग कर गेंदों में अलग कोण बनाना चहिए थे.

Watched that super over from Bumrah. He is such a fabulous bowler but he could use the crease a little more to create different delivery angles. #INDvsNZ

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) January 30, 2020