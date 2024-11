'ये सिर्फ रणजी में...', होमग्राउंड पर फेल हुए सरफराज खान तो फैंस का फूटा गुस्सा, जमकर उड़ाया मजाक

India vs New Zealand Mumbai Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों के शर्मनाक प्रदर्शन ने फैंस को काफी नाराज कर दिया है. स्पिन गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया के दिग्गज और युवा लगातार ढेर हुए जा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि ये बल्लेबाज स्पिन को खेलना ही नहीं जानते हैं. यहां तक कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले सरफराज खान की हालत भी खराब है. बेंगलुरु टेस्ट में शतक लगाने के बाद वह पुणे और मुंबई में फेल हो गए.

सरफराज का प्रदर्शन

सरफराज खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की छह पारियों में 0, 150, 11, 9, 0, 1 रन का स्कोर बनाया. इससे सोशल मीडिया पर वह लोगों के निशाने पर आ गए हैं. सरफराज को केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ी की जगह मिली है. उन्हें प्लेइंग-11 में रखने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने केएल राहुल को बाहर बिठा दिया. वह उनके भरोसे पर खड़े नहीं उतर पाए हैं.

1 रन बनाकर सरफराज खान आउट

न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट में भारत के सामने 147 रन का टारगेट रखा. ऐसा लगा कि यह भारत के लिए आसान होगा, लेकिन 29 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद सबकुछ बदल गया. कप्तान रोहित शर्मा 11, शुभमन गिल 1, विराट कोहली 1, यशस्वी जायसवाल 5 और सरफराज खान 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. सरफराज को एजाज पटेल ने रचिन रवींद्र के हाथों कैच कराया. एजाज की फुलटॉस को वह बाउंड्री के बाहर भेजने के प्रयास में आउट हो गए. इस आसान बॉल पर आउट होने के बाद वह काफी निराश दिखे.

डोमेस्टिक क्रिकेट के किंग सरफराज

सरफराज को डोमेस्टिक क्रिकेट का किंग कहा जाता है. घरेलू क्रिकेट में उनकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से की जाती है. 27 वर्षीय सरफराज ने 2014 में डेब्यू के बाद से 80 पारियों में 16 फर्स्ट क्लास सेंचुरी और 14 हाफ सेंचुरी लगाई है. बड़े शतकों के लिए जाने जाने वाले सरफराज ने इन 16 शतकों में से 11 को 150 से अधिक स्कोर में बदला है. इनमें से चार दोहरे शतक हैं. सरफराज ने अपना सर्वोच्च स्कोर 2019-20 में मुंबई के लिए उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में नाबाद 301 रन बनाया था. इस तरह के रिकॉर्ड के बावजूद वह अपने होमग्राउंड पर लगातार दो पारियों में फेल हो गए. फैंस ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि वह सिर्फ रणजी ट्रॉफी में ही रन बना सकते हैं. उन्हें लेकर फनी मीम्स शेयर किए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

That Sarfaraz Khan shot finishes off so far, one of the worst batting displays by India. This is worse than 36 & 46 all out. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 3, 2024

Sarfaraz khan’s career got finished here pic.twitter.com/00wgaPmyUf — Not a Doc ♡ (@berrlinnn) November 3, 2024

Petition to drop Sarfaraz khan from test cricket he can only score in Ranji. Like this tweet and I will give 1000 Rupees to everyone #sarfrazkhan #INDvNZ pic.twitter.com/uBtUJQCbgT — Ashish (@SirAshu2002) November 3, 2024