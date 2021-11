IND vs NZ: रोहित-सहवाग के क्लब में शामिल होंगे श्रेयस अय्यर! इस रिकॉर्ड से हैं 25 रन दूर

नई दिल्ली: न्यजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेल रही है. नियमित कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट में रेस्ट पर हैं, इसलिए अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं. इस मैच में विराट कोहली की जगह खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को डेब्यू करने का मौका मिला है. अय्यर ने पहले दिन शानदार पारी खेली, अगर ये बल्लेबाज आज मैच के दूसरे दिन अपने अपने स्कोर में 25 रन जोड़ लेता है, तो अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लेगा. आइए जानते हैं, इस रिकॉर्ड के बारे में.

टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, एक समय टीम इंडिया के 145 रनों पर 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन पांचवे नंबर पर उतरे श्रेयस अय्यर ने धैर्यपूर्ण पारी खेली, उन्होंने 75 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 आतिशी छक्के शामिल थे. अय्यर ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर 113 रनों की पार्टनशिप कर टीम इंडिया को मुश्किल से निकाल लिया.

