IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा का फ्लॉप शो, ट्विटर पर फैंस ने जमकर लगाई क्लास

नई दिल्ली: टीम इंडिया आज पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भिड़ रही है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पाकिस्तान का ये फैसला काफी सही भी रहा क्योंकि मैच के पहले ही ओवर में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा को आउट कर दिया. भारतीय फैंस रोहित के आउट होने से बेहद नाखुश नजर आए हैं.

पाकिस्तान के अफरीदी ने रोहित शर्मा को पहले ओवर की चौथी गेंद पर आउट कर दिया. रोहित का उस वक्त तक खाता भी नहीं खुला था. रोहित के इस बड़े मैच में फ्लॉप होने पर भारतीय फैंस काफी नाराज नजर आए हैं. सोशल मीडिया पर रोहित को लेकर फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. रोहित को लेकर कई मीम्स भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Rohit sharma after playing one ball #PakvsIndia pic.twitter.com/qHFOIi0NPw — Pendu production (@penduProduction) October 24, 2021

Rohit Sharma Rohit Sharma at home away from home pic.twitter.com/vENuw8zmQn — (@imtheguy007) October 24, 2021

Indians right now to Team India , Hitman Rohit Sharma ,surya and #viratkholi be like: pic.twitter.com/mjF286hlYG — Varsha saandilyae (@saandilyae) October 24, 2021