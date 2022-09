Arshdeep Singh: अर्शदीप सिंह की ऐसी इन-स्विंगर, 400 टी20 मैच खेलने वाला बल्लेबाज यूं बोल्ड - VIDEO

India vs South Africa 1st T20I: युवा भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. अर्शदीप ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में तीन विकेट अपने नाम किए. भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज का आगाज जीत से किया और आठ विकेट से यह मैच अपने नाम किया.

भारत का सीरीज में जीत से आगाज

टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का जीत से आगाज किया. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने सीरीज के शुरुआती टी20 मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर महज 106 रन बना सकी. केशव महाराज ने सबसे ज्यादा 41 रन का योगदान दिया. अर्शदीप सिंह ने क्विंटन डि कॉक, रिली रॉसो और डेविड मिलर के विकेट झटके. ओपनर केएल राहुल (51*) और सूर्यकुमार यादव (50*) ने अर्धशतक जड़े और तीसरे विकेट के लिए 93 रन की नाबाद साझेदारी की जिससे भारत ने 16.2 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

अर्शदीप ने डेविड मिलर को फंसाया

23 साल के अर्शदीप ने अपने पहले और पारी के दूसरे ओवर में तीन विकेट लिए. ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने डेविड मिलर को बोल्ड कर सबको हैरान कर दिया. अर्शदीप की इस शानदार इन-स्विंगर को मिलर भी नहीं समझ पाए जिसके साथ टीम का स्कोर 4 विकेट पर 8 रन हो गया था. अर्शदीप ने इसी साल इंटरनेशनल डेब्यू किया है. मिलर अपने करियर में ओवरऑल 402 टी20 मैच खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने तीन शतक और 42 अर्धशतकों की मदद से 8750 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में भी मिलर ने एक शतक और पांच अर्धशतकों की मदद से 105 मैचों में 1944 रन बनाए हैं.

