IND vs SA LIVE: दूसरे दिन का खेल शुरू होने में देरी, बारिश ने डाला खलल

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खराब मौसम की वजह से थोड़ी देर में शुरू होगा. देखना होगा कि कौन सी टीम आज ड्राइविंग सीट पर होगी, हालांकि 'विराट सेना' के पास आज मेजबानों पर शिकंजा कसने का पूरा मौका है,

सेंचुरियन (Centurion) के सुपरस्पोर्ट्स पार्क (SuperSport Park) में सोमवार की सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है. उम्मीद करनी होगी की दिन पर धूप निकले, नहीं तो मैच में ज्यादा खलल पैदा होगा जिसका असर गेम के नतीजे पर पड़ सकता है.

RAIN DELAY

Persistent rain has put a halt to the start of play on Day 2 of the 1st Test of the #FreedomTestSeries at SuperSport Park.

@BCCI are 272/3 #SAvIND #BetwayTestSeries #BePartOfIt pic.twitter.com/FLxNXKXkM5

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) December 27, 2021