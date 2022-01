IND vs SA: इतिहास रचने को बेकरार टीम इंडिया, आखिरी दिन लगाना होगा पूरा जोर

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के लिए केपटाउन टेस्ट (Cape Town Test) का चौथा दिन बेहद अहम है, 'विराट सेना' के गेंदबाजों की परफॉरमेंस आज इस बात को तय करेगी कि वो इस सीरीज पर कब्जा जमा पाएगी या नहीं.

दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ तीसरे और फाइनल टेस्ट मैच के तीसरे दिन 212 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 101 रन बनाए. प्रोटियास टीम को अभी टारगेट से 111 रन पीछे है. कीगन पीटरसन फिलहाल 48 रन पर नाबाद हैं.

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में एडेन मार्करम को मोहम्मद शमी ने 16 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाज विकेट को तरस गए. इसके बाद बुमराह ने तीसरे दिन की आखिरी गेंद पर डीन एल्गर को 30 रन के स्कोर पर आउट किया. अब इंडियन बॉलर्स को मैच और सीरीज जीतने के लिए हर हाल में 8 विकेट निकालने होंगे.

न्यूलैंड्स (Newlands) में भारत की दूसरी पारी 198 रन पर खत्म हुई. टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत ने मुश्किल वक्त में शतक जड़कर भारत के स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया. वहीं विराट कोहली ने उनका साथ देते हुए 29 रन की अहम पारी खेली. इन दोनों के आलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक नहीं पाया और इस तरह दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 212 रन का टारगेट मिला.

CHANGE OF INNINGS

India are 198 all out on the stroke of the tea break and have set 212 for the #Proteas to claim victory.

Marco Jansen 4/36

Lungi Ngidi 3/21#SAvIND #FreedomTestSeries #BePartOfIt pic.twitter.com/JmMWkLMath

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 13, 2022