IND vs SA: इस फ्लॉप खिलाड़ी पर आगबबूला हुए फैंस, कहा-बुरी तरह से बर्बाद कर रहा टीम का टाइम

India vs South Africa ODI Match: संजू सैमसन की धमाकेदार पारी के बाद भी भारतीय टीम को पहले वनडे मैच में 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा. पहले वनडे मैच में भारत के एक स्टार खिलाड़ी ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, जिससे सोशल मीडिया पर इस प्लेयर को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा. इस खिलाड़ी की खराब फॉर्म की वजह का खमियाजा टीम इंडिया को हारकर चुकाना पड़ा.

इस खिलाड़ी ने किया खराब प्रदर्शन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में आवेश खान (Avesh Khan) ने बहुत ही खराब खेल दिखाया है. उनके खिलाफ साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने खूब रन लुटाए. वह टीम इंडिया के ऊपर बोझ बन चुके हैं. वह विकेट लेना तो दूर रन बचाने के लिए तरस रहे हैं. पहले वनडे मैच में उन्होंने 8 ओवर में 51 रन खर्च कर दिए और वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके. उनकी वजह से ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा.

फैंस हुए आगबबूला

आवेश खान (Avesh Khan) के खराब प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस आगबबूला हो गए. एक यूजर ने लिखा है कि वह टीम इंडिया का समय बर्बाद कर रहे हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि 39वें ओवर में आवेश खान को स्ट्राइक संजू सैमसन को देनी चाहिए थी. आवेश खान बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को मैच हरवा दिया है.

Top stuff @IamSanjuSamson almost pulled it towards us .. Good luck going forward team India .. well played @ProteasMenCSA #INDvsSA — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 6, 2022

Great Inning from Sanju. But still, lack of game awareness costed us match yesterday. Should have taken only single against Avesh. — Mrunal Sheth (@imms_sheth20) October 7, 2022

India could have woeed for Avesh Khan to slog blindly, just give the strike to Samson. Anyway...#INDvSA — Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) October 6, 2022

We probably have the worst selectors in our Indian cricket. Why we still playing

Iyer, ishan & avesh when we have better players than them. We don’t want favoritism, like, dislike cricket. #CricketTwitter #INDvsSA #Indiancricketteam #BCCI pic.twitter.com/maDyeCFzWr — Muhamma October 7, 2022

नहीं कर पाए प्रभावित

आवेश खान (Avesh Khan) बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. फिर भी कप्तान शिखर धवन ने उन्हें दीपक चाहर की जगह टीम इंडिया में मौका दिया. आवेश खान एशिया कप में भी बहुत ही महंगे साबित हुए हैं. आवेश खान ने 13 टी20 12 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनकी इकॉनोमी रेट 9 से ज्यादा की रही है. उन्होंने टीम इंडिया के लिए 2 वनडे मैचों में 3 विकेट हासिल किए हैं. उनकी खराब खेल की वजह से ही सेलेक्टर्स ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर कर दिया था.

