अंपायर की गलती का शिकार बना भारत का ये बल्लेबाज! साफ No Ball पर दे दिया गया आउट

नई दिल्ली: केएल राहुल (KL Rahul) की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भिड़ रही है. इस टेस्ट में नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) चोटिल होने की वजह से बाहर हैं. जिसके बाद हनुमा विहारी (Hanuman Vihari) को इस मैच में उनकी जगह मौका मिला. हालांकि अंपायर की एक बड़ी गलती के चलकते विहारी इस मौके को भुना नहीं पाए और उन्हें एक छोटी पारी के बाद वापस लौटना पड़ा.

दरअसल हनुमा विहारी (Hanuman Vihari) इस मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. सिर्फ 20 रनों की इस पारी में उन्होंने दिखा दिया था कि वो आज एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं. लेकिन कागिसो रबाडा ने 39वें ओवर की चौथी गेंद पर विहारी को वैन डर डूसेन के हाथों कैच आउट करवाया. डूसेन ने एक बेहतरीन कैच लपक कर विहारी को वापस भेजा. हालांकि रबाड़ा का पैर उस वक्त क्रीज पर था और उनके जूते का हिस्सा लाइन के अंदर नहीं नजर आ रहा था. यही वजह है कि टीम इंडिया के फैंस अंपायर के इस निर्णय से नाखुश नजर आए हैं.

Hanuma Vihari given out of a No Ball even after the No ball decision is rested with the third umpire.

Heights!#INDvsSA #umpire #decisions #Virat #HanumaVihari #Cricket #testcricket #NoBalls pic.twitter.com/Sv77VgIKrb

— Milind Kohmaria (@MilindKohmaria) January 3, 2022