IND vs SA: क्या सीरीज जीतकर इतिहास रच पाएगा भारत? गेंदबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग के मैदान पर खेला जा रहा है. टीम इंडिया सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे चल रही है. भारत ने साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 240 रनों का लक्ष्य दिया है. इस मैच पर साउथ अफ्रीका की टीम ने अपना शिकंजा कस दिया है. अफ्रीकी टीम को मैच जीतने के लिए 122 रन चाहिए. वही, टीम इंडिया को 8 विकेट की दरकरार है.

भारत ने साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 240 रनों का लक्ष्य दिया है. अफ्रीकी टीम ने दूसरी पारी में शानदार खेल का नजारा पेश किया. अफ्रीकी टीम ने 118 रन दो विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं. साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर 121 गेंदों में 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. वहीं, रासी वेन डुसेन ने 37 गेंदों में 11 रन बनाए हैं. कीगन पीटरसन ने 28 रन और एडम मार्करम ने 31 रन बनाकर आउट हुए हैं. भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर और रविचंद्रन अश्विन ने 1-1 विकेट लिया है.

India add 78 crucial runs after lunch to set South Africa a target of 240

Watch #SAvIND live on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) #WTC23 | https://t.co/WrcdXdQlUm pic.twitter.com/7x4WzWNyLA

— ICC (@ICC) January 5, 2022