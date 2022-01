IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने लगाया शानदार 'शतक', कोच द्रविड़ के क्लब में हुए शामिल

नई दिल्ली: भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच केपटाउन के न्यूलैंड मैदान पर खेल रही है. इस मैच में कोहली ने खास सेंचुरी लगाकर कोच राहुल द्रविड़ के क्लब में एंट्री ली है. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में 79 रनों की पारी खेली थी और वह अपने शतक से 21 रनों से चूक गए थे. अब उन्होंने एक अलग मामले में शतक लगाया है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने अपने 99वें मैच में 100 कैच पूरे कर लिए हैं. 100 कैच लेने वाले वह भारत के छठे खिलाड़ी बन गए हैं. मोहम्मद शमी की गेंद पर तेंबा बावुमा को कैच करते ही कोहली ने टेस्ट में अपने 100 कैच पूरे कर लिए. इसी मैच में उन्होंने रासी वेन डुसेन का भी कैच पकड़ा था.

विराट कोहली टेस्ट मैचों में 100 कैच लेने वाले छठे भारतीय भी बन गए हैं. टेस्ट मैचों में सबसे अधिक कैच लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के ही कोच राहुल द्रविड़ के नाम है. उन्होंने 164 मैच में 210 कैच लपके हैं. द्रविड़ और कोहली के अलावा वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और मोहम्मद अजहरुद्दीन 100 से अधिक कैच लपक चुके हैं. लक्ष्मण ने 135 और सचिन ने 115 कैच लिए हैं. गावस्कर ने 108 और अजहर ने 105 कैच लपके हैं.

