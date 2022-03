IND vs SL: पहली बार रोहित-द्रविड़ पर उठे सवाल, आखिर क्यों बर्बाद किया जा रहा इस प्लेयर का करियर?

नई दिल्ली: रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार भारतीय टेस्ट टीम मैदान में है. टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भिड़ रही है. इस सीरीज के पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने पारी और 222 रनों से जीत हासिल की. दूसरे टेस्ट में रोहित और कोच राहुल द्रविड़ से उम्मीद थी कि वो कुछ खिलाड़ियों का टीम में बदलाव करेंगे. लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको रोहित और द्रविड़ लगातार इग्नोर कर रहे हैं. अब पहली बार रोहित और द्रविड़ पर एक साथ सवाल खड़े हो रहे हैं.

इस खिलाड़ी को किया जा रहा इग्नोर

दूसरे टेस्ट के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो एक खिलाड़ी को कप्तान रोहित ने फिर से बाहर कर दिया. ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि टीम के ही स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं. ऐसा लग रहा है जैसे सिराज के ऊपर कप्तान रोहित और कोच द्रविड़ का कोई ध्यान ही नहीं है. सिराज को इस वक्त टीम के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक माना जाता है लेकिन अब वो लगातार दूसरे टेस्ट में बाहर बैठे हैं.

उठ रहे सवाल

अब सिराज को बाहर करने पर पहली बार कप्तान रोहित और राहुल द्रविड़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस खिलाड़ी को बाहर करने पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. लोग लगातार ये ही पूछ रहे हैं कि सिराज ने ऐसी कौनसी गलती कर दी है. दूसरे टेस्ट से पहले टीम में कई बदलाव हुए लेकिन फिर भी सिराज को टीम में जगह नहीं मिल पाई है. अब लंबे समय तक भारतीय टेस्ट टीम कोई मुकाबला भी नहीं खेलेगी.

Don't know why Rohit Sharma & Rahul Dravid duo benching Siraj.!The way he make a turnaround in his career from the 2020 IPL he should play atleast one match in the series.! — Deep Point (@Cric_spidey) March 12, 2022

still no siraj in the team. they had him in the squad for the whole series only for him to play ONE match, a dead rubber t20 match. they could’ve let him out of the bio bubble like they did with kuldeep. i just want to say…he deserves better. — poorvika (@PoorvikaKumar) March 12, 2022

The way Siraj has been consistently mistreated under Rohit has been pathetic. 4 months in bubble and all he gets is useless ODIs versus West Indies. All the talk about workload management is just a gimmick. Workload management for Pant but not Siraj. — Fake IndianHesson (@IndianHesson) March 12, 2022

I feel Siraj haven't been handled well in this new era of Indian Team, be it red ball cricket or the white ball season post the WI ODI series.

Khilana hi nahi tha toh atleast bio bubble break hi de dete. #CricketTwitter — animesh (@ani_meshh) March 12, 2022

इस खिलाड़ी की हुई वापसी

अक्षर पटेल को दूसरे टेस्ट में मौका दिया गया है. अक्षर बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं. अक्षर पटेल गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल दिखाने के लिए जाने जाते हैं. अबतक उनका छोटा सा टेस्ट करियर कमाल का रहा है. अक्षर (Axar Patel) ने सिर्फ 5 टेस्ट मैचों में 36 विकेट हासिल किए हैं, जिनमें वो 5 मौकों पर 5 विकेट एक पारी में हासिल कर चुके हैं. उनके पास वह काबिलियत है कि वो किसी भी पिच पर विकेट हासिल कर सकें. उनकी गेंदों को पढ़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है. अक्षर पटेल टीम इंडिया को मैच जिता सकते हैं.

दूसरे टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11:

रोहित शर्मा (कप्तान), मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह.