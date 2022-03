IND vs SL: ऋषभ पंत ने एक झटके में तोड़ा 40 साल पुराना रिकॉर्ड, ठोकी सबसे तेज टेस्ट फिफ्टी

नई दिल्ली: भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ रही है. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है और भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने के करीब है. इस सीरीज में टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला भी जमकर गरजा है. वहीं पंत ने पिंक बॉल टेस्ट में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

ताबड़तोड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है. दरअसल पंत अब भारत की ओर से सबसे तेज टेस्ट फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने िस मामले में कपिल देव, शार्दुल ठाकुर और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पंत की आंधी मैदान पर देखने को मिली. इस बल्लेबाज ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर क्लास ली और टीम को एक अच्छी लीड दिलाने में भी मदद की है.

FIFTY!@RishabhPant17 surpasses Kapil Dev to score the fastest 50 by an Indian in Test cricket. It has come off 28 deliveries.

Take a bow, Rishabh

