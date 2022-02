सचिन ने टीम इंडिया के 1000वें वनडे से पहले कह दी ऐसी बात, अपने इस शतक को बताया सबसे खास

नई दिल्ली: भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 6 फरवरी को खेलना है. भारतीय टीम का ये 1000वां मुकाबला होगा. दुनिया के महान क्रिकेटर्स में शुमार सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दीं है. सचिन तेंदुलकर ने पिछले 48 वर्षों में भारत के 999 वनडे में से 463 मैच खेले हैं .

सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के 1000वें वनडे की पूर्व संध्या पर पीटीआई-भाषा से कहा, ‘मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि मेरा सपना भारत के लिये टेस्ट क्रिकेट खेलना था. सिर्फ यही बात मेरे दिमाग में थी और इसी के साथ वनडे आये लेकिन उस युग में जब आप बच्चे थे तो आप वनडे का सपना नहीं देखते थे. उन्होंने कहा, ‘वनडे में हाइप 1996 विश्व कप में हुई थी और तभी सबसे बड़ा बदलाव हुआ था. इससे पहले 1983 हो गया था और वह अद्भुत था. हां, तब स्टेडियम पूरे भरे थे, लेकिन 1996 वर्ल्ड कप के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई और वो बदलाव दिखने लगे थे.’ उन्होंने कहा, ‘मैंने उन बदलावों का अनुभव किया और वनडे को नया आयाम मिला.’ भारतीय टीम ने अब तक 999 वनडे मैच खेले हैं. इसमें से टीम इंडिया को 518 मैचों में जीत मिली है तो वहीं 431 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. 999 मैचों में 41 मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए तो वहीं 9 मुकाबले टाई रहे.

