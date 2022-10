IND vs PAK: भारत की जीत के बाद ट्रेंड करने लगे 'नो बॉल' और 'चीटिंग' , विराट कोहली से जुड़ा है मामला

No Ball trending, IND vs PAK: भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज जीत से किया. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को मेलबर्न में खेले गए सुपर-12 राउंड के अपने पहले मैच में 4 विकेट से हराया. विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में शॉट लगाए तो हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंड खेल दिखाया. इस बीच ट्विटर पर 'नो बॉल' और 'चीटिंग' ट्रेंड करने लगा.

MCG में धमाकेदार जीत

पाकिस्तान और भारत, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में रविवार को आमने-सामने थे. इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए. शान मसूद ने 52 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, इफ्तिखार अहमद ने 34 गेंदों पर 51 रन का योगदान दिया. पेसर अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 3-3 विकेट लिए. फिर भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल किया. विराट कोहली ने नाबाद 82 जबकि हार्दिक पंड्या ने 40 रन बनाए. हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज को 2-2 विकेट मिले.

विराट की यादगार पारी, हार्दिक का ऑलराउंड खेल

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अपने दो विकेट जल्दी खो दिए. रोहित और केएल राहुल 4-4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. विराट कोहली नंबर-3 पर बल्लेबाजी को उतरे लेकिन भारत के विकेट गिरते रहे और एक वक्त 4 विकेट पर 31 रन हो गया. विराट ने फिर हार्दिक पांड्या के साथ पांचवें विकेट के लिए 113 रन जोड़े. विराट 53 गेंदों पर 82 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्होंने अपनी शानदार और यादगार पारी में 6 चौके और 4 छक्के जड़े.

अंतिम ओवर में थी 16 रन की जरूरत

भारत को अंतिम ओवर में जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी. मोहम्मद नवाज को बाबर ने गेंद थमाई. पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को बाबर ने ही लपका. अगली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने सिंगल लिया. विराट ने फिर तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे किए. अगली गेंद नो बॉल रही जिस पर विराट ने लंबा छक्का लगा दिया. अगली गेंद वाइड और फिर चौथी वैध गेंद पर बाई से 3 रन मिले. ऐसे में अंतिम 2 गेंद पर 2 रन की जरूरत थी. कार्तिक 5वीं गेंद पर स्टंप आउट हो गए. अगली गेंद वाइड रही और आखिरी गेंद पर अश्विन के सिंगल से भारत ने जीत दर्ज की.

नो बॉल पर विवाद

आखिरी ओवर की जिस गेंद पर विराट कोहली ने आगे बढ़कर छक्का लगाया. विवाद उसी को लेकर है. दरअसल, विराट का पैर क्रीज लाइन से काफी आगे थे. मैदानी अंपायर ने इस गेंद को कमर से ऊपर की ऊंचाई मानते हुए नो बॉल दिया. हालांकि वह सही भी थे क्योंकि गेंद काफी ऊपर की तरफ थी. अब क्रिकेट फैंस का पाकिस्तान के प्रशंसकों का मानना है कि विराट का पैर आगे था, इस वजह से वह गेंद नो बॉल नहीं थी.

To all those mf who are trending #cheating pic.twitter.com/WCMt0LUVxp

— करन पंडित (@Stanley44286883) October 23, 2022