Pakistan Team: वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को नहीं मिला भारत का वीजा, गुस्से में दे डाली बड़ी धमकी

Pakistan Blind Cricket Team: पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मौजूदा ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप के लिए भारत आने का वीजा नहीं मिला है. पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट परिषद (PBCC) ने मंगलवार को बयान जारी करके दावा किया की टीम को भारतीय विदेश मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली.

पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने दिया ये बयान

पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने एक बयान में कहा, ‘इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम अधर में लटक गई. इसकी पूरी संभावना थी कि मौजूदा विश्वकप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच होता है और वर्तमान फॉर्म को देखते हुए पाकिस्तान के खिताब जीतने की प्रबल संभावना थी.’

गुस्से में कही ये बड़ी बात

पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने आगे कहा, ‘इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई के विश्व ब्लाइंड क्रिकेट को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि हम विश्व ब्लाइंड क्रिकेट से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे ताकि भारत को भविष्य में इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं की मेजबानी ना मिले.’ पाकिस्तान पिछले टी-20 विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहा था.

India refuses visas of Pakistan Blind Cricket Team to participate in T-20 World Cup Cricket of the Blind ( 5 to 17 December 2022 in India ).

Pakistan was a serious contender to win the World Cup. Really disappointing for our boys who prepared tirelessly for th pic.twitter.com/28gGcMSMEZ

