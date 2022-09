Team India: भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते सीरीज से बाहर हु्आ ये घातक तेज गेंदबाज

New Zealand A Tour Of India: एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में टीम इंडिया शानदार खेल दिखा रही है. वहीं न्यूजीलैंड की ए टीम भारत के दौरे पर आई हुई है. न्यूजीलैंड की ए टीम (New Zealand-A) भारत दौरे पर तीन चार दिवसीय मैच और तीन वनडे मैच की सीरीज खेल रही है. दौरे के पहले ही मैच में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. इंडिया ए का एक तेज गेंदबाज चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गया है. ये खिलाड़ी टीम इंडिया की मुख्य टीम का भी हिस्सा है.

चोट के चलते टीम से बाहर हुआ ये खिलाड़ी

टीम इंडिया ए को न्यूजीलैंड ए खिलाफ बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) चोटिल के चलते जीलैंड के खिलाफ चल रही पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) गुरुवार से शुरू हुई भारत ए बनाम न्यूजीलैंड ए के चार दिविसीय मैच का भी हिस्सा नहीं बने हैं. प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) अपनी घातक तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. क्रिकबज को बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि कृष्णा की पीठ में ऐंठन है और वह किसी भी मैच में हिस्सा नहीं लेंगे

1 सितंबर से हुई इस दौरे की शुरुआत

न्यूजीलैंड ए और इंडिया ए के बीच इस दौरे की शुरुआत 1 सितंबर से हो गई है. दोनों टीमों के बीच सबसे पहले चारदिवसीय मैच खेले जा रहे हैं. पहला चार दिवसीय मैच 1 से 4 सितंबर के बीच खेला जाएगा, वहीं दूसरा चार दिवसीय मैच 8-11 सितंबर तक खेला जाएगा. ये दोनों ही चार दिवसीय मैच बेंगलुरु में खेले जाएंगे. इसके बाद वनडे मैचों की शुरुआत होगी. ये वनडे मैच 22 सितंबर, 25 सितंबर और 27 सितंबर को चेन्नई में खेले जाएंगे.

टीम इंडिया में अभी तक का प्रदर्शन

26 साल के प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था. प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 12 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें प्रसिद्ध ने 5.3 की इकॉनमी से रन दिए हैं और 21 विकेट हासिल किए है. प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) हाल ही में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरे पर वनडे टीम का हिस्सा थे, लेकिन वह दोनों ही सीरीज में विकेट हासिल करने के लिए जूझते हुए दिखाई दिए थे. पिछले कुछ मैचों से वह खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं.

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए की टीम

प्रियांक पांचाल (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, रुतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, सरफराज खान, तिलक वर्मा, केएस भरत (विकेटकीपर), उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, सौरभ कुमार, राहुल चाहर, प्रसिद्ध कृष्णा, उमरान मलिक, मुकेश कुमार, यश दयाल, अर्जन नागवासवाला.

