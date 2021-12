अफ्रीका दौरे से पहले आग उगल रहा भारत का ये तूफानी खिलाड़ी, वनडे टीम में मिलेगा मौका!

राजकोट: भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा 26 दिसंबर से शुरू होगा, जहां उसे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान पहले ही हो चुका है. अगले कुछ दिनों में वनडे टीम की भी घोषणा हो सकती है. भारत का एक विस्फोटक खिलाड़ी इन दिनों तूफानी फॉर्म में है. इस खिलाड़ी का बल्ला आग उगल रहा है, जिसके दम पर वह दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत की वनडे टीम में जगह बना सकता है.

भारत का ये खिलाड़ी तूफानी फॉर्म में

भारत के युवा ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का बल्ला इन दिनों जमकर हल्ला बोल रहा है. वेंकटेश अय्यर ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में 151 रनों की तबाड़तोड़ पारी खेलकर सनसनी मचा दी है. मध्यप्रदेश के लिए बल्लेबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर ने चंडीगढ़ के खिलाफ 113 गेंद पर 151 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 10 लंबे-लंबे छक्के देखने को मिले.

तूफानी अंदाज में ठोका शतक

हालांकि, इस दौरान वेंकटेश अय्यर ने जैसे ही 88 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया तो इस सेंचुरी का जश्न उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत के स्टाइल में मनाया. इस जश्न का वीडियो बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. IPL 2021 के जरिए टीम इंडिया में एंट्री मारने वाले KKR के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर इस समय अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं. अय्यर ने अपना शानदार फॉर्म विजय हजारे ट्रॉफी में भी जारी रखते हुए एक और विस्फोटक शतक जड़ दिया है.

1⃣0⃣0⃣ up & going strong!@ivenkyiyer2512 continues his superb run of form. #MPvUTCA #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/iiow2ATC2n

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 12, 2021