Virat Kohli: फिर शुरू हुए विराट कोहली के बुरे दिन! 2 रन पर आउट होने के बाद इस तरह भड़के फैंस

Virat Kohli Poor Show: टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. मोहाली में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में विराट कोहली सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने. विराट कोहली को इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नाथन एलिस ने आउट किया. बता दें कि विराट कोहली ने अपने पिछले ही मैच में एक शानदार टी20 शतक जड़कर फैंस को फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे. विराट कोहली ने 8 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मैच में 61 गेंदों पर 122 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी.

2 रन पर आउट होने के बाद इस तरह भड़के फैंस

लेकिन 12 दिन बाद जब विराट कोहली मोहाली के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में उतरे तो वही पुरानी कहानी दोहराई गई. विराट कोहली 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. विराट कोहली का बल्ला फिर खामोशी में चला गया. अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विराट कोहली का शतक वन मैच वंडर तो नहीं था. सोशल मीडिया पर फैंस विराट कोहली के आउट होने के बाद जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं.

#viratkohli #RohitSharma #INDvsAUS

Virat Kohli and Rohit Sharma right now in dressing roompic.twitter.com/FcuyMze3QU

— SarcasamHit (@SarcasamHit) September 20, 2022