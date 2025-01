IND vs AUS: सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भारत को बनाने होंगे इतने रन, फिर जीत समझो पक्की!

IND vs AUS Sydney Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट रोमांचक मोड़ है. दूसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने 141/6 रन बना लिए हैं, जिससे उसकी कुल बढ़त 145 रनों की हो गई है. दिन के खेल की शुरुआत भारत की गेंदबाजी के साथ हुई थी. भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रन पर समेटकर 4 रन की बढ़त ली. पहले दिन पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों से कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जिससे टीम 185 रन पर ही ढेर हो गई थी. आइए जानते हैं भारत को इस मैदान पर कितना बड़ा स्कोर जीत दिला सकता है.

इतने रन बनाकर जीत सकता है भारत

भारत को अगर यह मुकाबला अपने नाम करना है तो तीसरे दिन रवींद्र जडेजा (8 रन*) और वॉशिंगटन सुंदर (6 रन*) को टिककर बल्लेबाजी करनी होगी, जो भारत की आखिरी उम्मीद भी है. यह दोनों बल्लेबाज दूसरे दिन के खेल के बाद नाबाद लौटे. अगर ये जोड़ी भारत की बढ़त को 300 रन के करीब ले जाने में कामयाब रही तो भारत की जीत लगभग तय हो जाएगी. यह हम नहीं बल्कि इस मैदान के आंकड़े कह रहे हैं.

कभी नहीं हुआ ऐसा

दरअसल, भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 300 या इससे ज्यादा रनों का टारगेट देने में सफल रही तो बुमराह एंड कंपनी का पलड़ा भारी हो जाएगा. वो इसलिए क्योंकि सिडनी टेस्ट मैच में कभी भी 300 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक हासिल नहीं किया गया है. इस मैदान पर सबसे बड़ा सफल रन चेज ऑस्ट्रेलिया के ही नाम है, जो उसने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 288 रन बनाकर हासिल किया.

सिडनी में सबसे बड़ा सफल रन चेज (टेस्ट)

ऑस्ट्रेलिया 288/2 vs दक्षिण अफ्रीका 2006

ऑस्ट्रेलिया 276/4 vs इंग्लैंड 26 फरवरी 1898

ऑस्ट्रेलिया 275/8 vs इंग्लैंड 2007

ऑस्ट्रेलिया 260/6 vs न्यूजीलैंड 1985

ऑस्ट्रेलिया 219/4 vs इंग्लैंड 1980

ऑस्ट्रेलिया 214/5 vs इंग्लैंड 1947

ऑस्ट्रेलिया 199/6 vs इंग्लैंड 1883

ऑस्ट्रेलिया 198/3 vs दक्षिण अफ्रीका 2011

इंग्लैंड 194/5 vs ऑस्ट्रेलिया 2003

ऑस्ट्रेलिया 174/4 vs वेस्टइंडीज 2001

ऑस्ट्रेलिया 172/1 vs जिम्बाब्वे 2003

ऑस्ट्रेलिया 169/5 vs इंग्लैंड 1882

इंग्लैंड 168/2 vs ऑस्ट्रेलिया 1933

ऑस्ट्रेलिया 141/5 vs श्रीलंका 2013

सिडनी में टेस्ट मैचों में सबसे सफल रन चेज (21वीं सदी)

ऑस्ट्रेलिया 288/2 vs दक्षिण अफ्रीका 2006

ऑस्ट्रेलिया 174/4 vs वेस्टइंडीज 2001

ऑस्ट्रेलिया 172/1 vs जिम्बाब्वे 2003

ऑस्ट्रेलिया 141/5 vs श्रीलंका 2013

ऑस्ट्रेलिया 130/2 vs पाकिस्तान 2024

ऑस्ट्रेलिया 62/1 vs पाकिस्तान 2005

ऑस्ट्रेलिया 54/0 vs दक्षिण अफ्रीका 2002

ऑस्ट्रेलिया 46/0 vs इंग्लैंड 2007

ऑस्ट्रेलिया में सबसे सफल रन चेज (टेस्ट)

दक्षिण अफ्रीका 414/4 vs ऑस्ट्रेलिया, W.A.C.A 2008

ऑस्ट्रेलिया 369/6 vs पाकिस्तान, होबार्ट 1999

ऑस्ट्रेलिया 342/8 vs भारत, W.A.C.A 1977

इंग्लैंड 332/7 vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 1928

भारत 329/7 vs ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन 2021

ऑस्ट्रेलिया 315/6 vs इंग्लैंड, एडिलेड 2002

इंग्लैंड 298/4 vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 1895

दक्षिण अफ्रीका 297/4 vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 1953

ऑस्ट्रेलिया 288/2 vs दक्षिण अफ्रीका, सिडनी 2006

ऑस्ट्रेलिया 287/5 vs इंग्लैंड, मेलबर्न 1929

इंग्लैंड 282/9 vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 2008

ऑस्ट्रेलिया 276/4 vs इंग्लैंड, सिडनी 1898

ऑस्ट्रेलिया 275/8 vs इंग्लैंड, सिडनी 2007

ऑस्ट्रेलिया 260/9 vs वेस्टइंडीज, मेलबर्न 1951