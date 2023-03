India vs Aus: इंदौर टेस्ट में हार के बाद गावस्कर ने दिखाए सख्त तेवर, फैंस को लगेगा बहुत बुरा!

Sunil Gavaskar on the performance of the Indian team: इंदौर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचनाओं का दौर जारी है. भारत के महान क्रिकेटर रहे सुनील गावस्कर ने भी तीसरे टेस्ट में लचर प्रदर्शन के लिये भारतीय बल्लेबाजों की आलोचना की. गावस्कर ने कहा कि पिच उनके दिमाग पर हावी रही, जिसके चलते वे मैच में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि इंदौर की पिच स्पिनरों के लिए मददगार थी, फिर भी भारतीय टीम दोनों पारियों में केवल 109 और 163 रन ही बना सकी.

'बल्लेबाजों ने अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया' स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने कहा, 'बल्लेबाजों ने वास्तव में अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया. अगर आपने पूरा मैच देखा होगा तो आप पाएंगे कि भारतीय बैट्समैन ने अपनी गलती से विकेट गंवाए. वे ऐसे अजीब शॉट खेल रहे थे, जिससे लग रहा था कि जैसे उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पिच पर गेंद किस तरह से आने वाली है.' 'इंडियन बैटिंग लाइन में नहीं दिखा कॉन्फिडेंस' भारतीय टीम के प्रदर्शन पर निराशा जताते हुए गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने कहा, 'भारतीय बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दी. रोहित शर्मा को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए हैं. रोहित ने नागपुर में शानदार सेंचुरी लगाई थी. जब आपके खाते में कम रन होते है तो बैटिंग में थोड़ी अस्थिरता आ जाती है. वैसा ही कुछ भारतीय बैटिंग लाइन के साथ भी हुआ. 'ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन' वहीं तीसरे टेस्ट मैच (India vs Australia Indore Test Match) में ऑस्ट्रेलिया की जीत पर मैथ्यू हेडन ने आस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड की प्रशंसा की, जिन्होंने नाबाद 49 रनों की पारी खेली. अब 51 साल के हो चुके हेडन ने कहा, 'जब आप जज्बा और इरादा दिखाते हो तो इसके बाद जो होता है, वो शानदार होता है. यह काफी अच्छी बल्लेबाजी थी. ट्रेविस हेड के बारे में यह कहा जा सकता है. उन्हें पहले टेस्ट से बाहर कर दिया गया था लेकिन दूसरे टेस्ट में उन्होंने आक्रामकता दिखायी जिसके लिये आस्ट्रेलियाई मशहूर हैं. ' 'ट्रेविस हेड ने गेंदबाजों पर बनाया दबाव' पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने भी हेड की प्रशंसा की जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबदबा बनाया. उन्होंने 'वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स' से कहा, 'ट्रेविस हेड ने गेंदबाजों पर दबाव बनाया और यह शानदार रहा. ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच (India vs Australia Indore Test Match) को तीसरे दिन ही नौ विकेट से जीतकर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. (एजेंसी भाषा)