IND vs AUS: इस दिग्गज क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया की हार पर कसा तंज, अश्विन-जडेजा की तारीफ में पढ़े कसीदे

India vs Australia Test Series: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच पारी और 132 रनों से अपने नाम कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी का दिल जीता है. उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं. लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर डोडा गणेश ने इन दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर बड़ा बयान दिया है.

पूर्व क्रिकेटर ने दिया ये बयान

भारत के पूर्व क्रिकेटर डोडा गणेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारत अश्विन और जडेजा दोनों को आराम दे सकता है और फिर भी अक्षर, सुंदर और कुलदीप के स्पिन आक्रमण से सीरीज जीत सकता है. भारत का स्पिन आक्रमण इतना शक्तिशाली है. ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास कोई मौका नहीं है.'

India can rest both Ashwin and Jadeja and still win the series with the spin attack of Axar, Sundar and Kuldeep. That’s how powerful India’s spin attack. Poor Aussies don’t stand a chance #DoddaMathu #CricketTwitter

