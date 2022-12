Umran Malik: उमरान मलिक ने शाकिब के कान पर मारी 150 kmph की बाउंसर, फिर दिया ऐसा रिएक्शन; Video

India vs Bangladesh, 2nd ODI: टीम इंडिया के खूंखार तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अपनी गेंदबाजी से ऐसा कहर मचाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा. उमरान मलिक ने इस मैच में बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के कान पर 150 kmph की रफ्तार वाली बाउंसर गेंदें मारी. उमरान मलिक की बाउंसर लगते ही शाकिब अल हसन का सिर झन्ना गया.

उमरान मलिक ने शाकिब के कान पर मारी 150 kmph की बाउंसर

दरअसल, बांग्लादेश की पारी के 12वें ओवर में टीम इंडिया के खतरनाक तेज गेंदबाज उमरान मलिक गेंदबाजी के लिए आए. उमरान मलिक ने इस ओवर की दूसरी गेंद बाउंसर मारी जो शाकिब अल हसन की पीठ पर जा लगी. इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद उमरान मलिक ने फिर बाउंसर मारी और वह गेंद शाकिब अल हसन के हेलमेट पर कान के पास जाकर लगी.

Umran Malik announced himself to the Bangladeshi batters with a sizzling st over that left even the experienced Shakib Al Hasan all over the place

