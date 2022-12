Video: कुलदीप के करिश्मे के बीच उमेश यादव ने लूट ली महफिल, इस बड़ी वजह से अचानक हो रही जबरदस्त चर्चा

India vs Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है. पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन कुलदीप यादव ने कहर मचाते हुए 4 विकेट झटके और 40 रन भी बनाए, लेकिन कुलदीप यादव के करिश्मे के बीच उमेश यादव की अचानक जबरदस्त चर्चा होने लगी है. दरअसल, उमेश यादव सोशल मीडिया पर कुलदीप यादव से भी ज्यादा चर्चा लूट रहे हैं.

कुलदीप के करिश्मे के बीच उमेश यादव ने लूट ली महफिल

दरअसल, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय पारी के 132वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे उमेश यादव ने बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन की गेंद पर 100 मीटर का छक्का जड़ दिया. उमेश यादव के इस 100 मीटर के छक्के से हर कोई हैरान रह गया और बांग्लादेशी गेंदबाज मेहदी हसन भी हक्के-बक्के रह गए. टीम इंडिया के लिए 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे उमेश यादव ने 10 गेंदों पर 15 रन बनाए और 2 गगनचुम्बी छक्के भी जड़ दिए. उमेश यादव के इस 100 मीटर के छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

What a hitting shot by Umesh yadav 100 miter six#Umeshyadav pic.twitter.com/KlKXDKl6Yh

— Adnan Ansari (@AdnanAn71861809) December 15, 2022