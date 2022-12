IND vs BAN: ये दो खिलाड़ी साबित हुए टीम इंडिया के सबसे बड़े मुजरिम, ट्विटर पर फैंस ने दिए खतरनाक रिएक्शन्स

India vs Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को ब्रेक दिया गया था. क्रिकेट के मैदान पर लगभग 25 दिन के बाद वापसी करने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली फुस्स साबित हुए हैं.

ये दो खिलाड़ी साबित हुए टीम इंडिया के सबसे बड़े मुजरिम

बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 41.2 ओवर में 186 रनों पर ढेर हो गई. रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे बड़े मुजरिम साबित हुए, क्योंकि इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों पर टीम इंडिया को बड़े स्कोर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी. रोहित शर्मा 27 रन बनाकर आउट हुए जबकि विराट कोहली सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने थे. रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर फैंस ने ट्विटर पर बड़े खतरनाक रिएक्शन्स दिए हैं.

3rd class performances by team India vs Bangladesh 1st odi. — (@saurabhpatil004) December 4, 2022

That @Sundarwashi5 & @klrahul partnership was going serenely until Sundar played that unwanted reverse Should've easily seen through Shakib's spell & then couldve attacked the others

This looks like 2015 repeat

Yerkanavey over ah aaduvanunga #INDvsBAN #TeamIndia — Sivaram G (@sivaramkrish13) December 4, 2022

India 186 all out! After failture of top order with likes of Dhawan Rohit sharma virat kohli. Thanks to KL Rahul 's inning for this total. Shreyas iyer could have capitalised his start score would have been different. #INDvsBAN — Vishay asa aahe! (@ThoughtSpread) December 4, 2022

बांग्लादेश ने भारत को 186 रनों पर ढेर कर दिया

बता दें कि शाकिब अल हसन के पांच विकेट से बांग्लादेश ने केएल राहुल (73) के जुझारू अर्धशतक के बावजूद भारत को पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 186 रनों पर ढेर कर दिया. राहुल ने 70 गेंद में पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 73 रन की पारी खेली, लेकिन भारत के अन्य बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए जूझना पड़ा. उनके अलावा कप्तान रोहित शर्मा (27) और श्रेयस अय्यर (24) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए. शाकिब के अलावा इबादत हुसैन ने भी 47 रन देकर चार विकेट चटकाए जिससे भारतीय टीम 41.2 ओवर में पवेलियन लौट गई.

(With PTI Inputs)

